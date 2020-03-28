شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 19 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوزارة في بيان صحفي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عدد "الحالات القائمة" بلغ 215 منھا 214" مستقرة" وحالة تحت العناية المركزة.
وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في البحرين بلغ 254 بعد تسجيل 19 حالات إضافية وإخراجھم من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيھم الرعاية اللازمة.
وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت الأربعاء الماضي تسجيل رابع حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر "78 عاما" مصاب بفيروس كورونا، ويعاني من أمراض وظروف صحية.
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