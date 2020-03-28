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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة: 542 حالة وفاة جديدة بكورونا في لومبارديا الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
قال مصدر مطلع، اليوم السبت، إن عدد القتلى من تفشي فيروس كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية ارتفع بنحو 542 في اليوم ليصل الإجمالي إلى 5944.
وتتوافق الوفيات على نطاق واسع مع حصيلة، يوم امس الجمعة، التي بلغت 541 وهي ثاني أعلى نسبة منذ ظهور المرض في 21 فبراير/ شباط، بحسب وكالة "رويترز".
وقال المصدر إن عدد الحالات في المنطقة، التي تشمل العاصمة المالية الإيطالية ميلانو، ارتفع بنحو 2117 إلى ما يقرب من 39415.
ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.
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