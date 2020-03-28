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السفير البريطاني ببغداد يعلق على تصريحات مقتدى الصدر بشأن زواج المثليين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

السفير البريطاني ببغداد يعلق على تصريحات مقتدى الصدر بشأن زواج المثليين

الخليج 365 - متابعات

علق السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هايكي، اليوم السبت، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إلغاء القوانين المبيحة لزواج المثليين.

وقال هايكي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”شكرًا للتواصل مع دول مثل بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن بحاجة إلى المزيد من التواصل والتعاون بين البلدان في هذا الوقت، الحرج“.

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وأضاف، أن ”بريطانيا لن تغير قانونها الخاص بالمزاج المتساوي، والذين نفخر به بدلا من ذلك لنعمل معا على أساس أفضل للنصائح الطبية والعلمية لكسب المعركة ضد .

وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اعتبر أن زواج المثليين سببا لانتشار (كوفيد 19)، الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص في العالم.

وقال الصدر، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ”من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنين (زواج المثليين)“.

وأضاف: ”من هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا، وبلا توان؛ فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب، وإلا فلات حين مندم“.

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