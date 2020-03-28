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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تلجأ للحرس الوطني في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، سمح بتسريع عملية توفير التمويل للحرس الوطني لاستخدامه في جهود محاربة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نشرته اليوم، بحسب "رويترز"، إن وزير الدفاع أرسل توجيها لكل الولايات، بالترخيص للتمويل، بعد استيفاء جميع الشروط للحصول على الإذن بذلك.
وجاء في بيان الوزارة: "هذا التفويض يمكّن من استخدام الحرس الوطني في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة والسلامة العامة".
وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدما وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 104 آلاف مصاب.
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