ترامب: الجمهوريون والديمقراطيون تجاوزوا الخلاف وجعلوا "أمريكا أولا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيين والجمهوريين، تجاوزوا كل خلافاتهم وجعلوا الولايات المتحدة الأمريكية فوق كل الاعتبارات السياسية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

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جاء ذلك في فيديو لترامب نشره البيت الأبيض، على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيه: "أتقدم بالشكر للجمهوريين والديمقراطيين، لأنهم اتحدوا للعمل معا لجعل أمريكا أولا".

وأضاف: "لقد وضعوا خلافاتهم السياسية جانبا من أجل أمريكا".

ويأتي ذلك بعدما نشر البيت الأبيض مقطع فيديو آخر، قال إنه يرصد لحظة توقيع ترامب لقانون يوفر (إغاثة طارئة) للعائلات والمؤسسات الصغيرة التي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".