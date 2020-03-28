ميركل ترفض طلبا لنتنياهو بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طلبا لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن بفيروس كورونا.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، السبت، أن نتنياهو طلب مؤخرا من ميركل في اتصال هاتفي، تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة تفشي كورونا، ولكن الأخيرة ردت بأن بلادها (ألمانيا) تعاني من نقص حاد في هذه الأجهزة.

وأكدت الصحيفة أن أجهزة الدولة، ما بين وزارة الصحة وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومعهما وزارة الدفاع يحاولون شراء هذه الأجهزة وتوفيرها لمواطنيها.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو هاتف المستشارة الألمانية، بهدف التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس، وطلب أجهزة تنفس صناعي ألمانية، في وقت أوضحت ميركل أنها "أقرضت" فرنسا مؤخرا المئات من هذه الأجهزة.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، صباح السبت، تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3460 بينهم 50 في حالة حرجة