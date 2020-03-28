- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل ترفض طلبا لنتنياهو بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طلبا لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، السبت، أن نتنياهو طلب مؤخرا من ميركل في اتصال هاتفي، تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة تفشي كورونا، ولكن الأخيرة ردت بأن بلادها (ألمانيا) تعاني من نقص حاد في هذه الأجهزة.
وأكدت الصحيفة أن أجهزة الدولة، ما بين وزارة الصحة وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومعهما وزارة الدفاع يحاولون شراء هذه الأجهزة وتوفيرها لمواطنيها.
وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو هاتف المستشارة الألمانية، بهدف التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس، وطلب أجهزة تنفس صناعي ألمانية، في وقت أوضحت ميركل أنها "أقرضت" فرنسا مؤخرا المئات من هذه الأجهزة.
وأعلنت الصحة الإسرائيلية، صباح السبت، تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3460 بينهم 50 في حالة حرجة
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل ترفض طلبا لنتنياهو بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.