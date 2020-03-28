فوضى في إيران بعد قرار وقف عمل وسائل النقل الجماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أثار قرار لجنة مكافحة كورونا في طهران بوقف عمل كافة وسائل النقل الجماعية في العاصمة الإيرانية، حالة من الفوضى والارتباك والانتقادات حول تأخير القيود الأخيرة التي أعلنتها الحكومة.



وبينما أعلن محافظ طهران، انوشيروان محسني بندبي، السبت، أن خدمات المترو لن تتوقف بل سيتم اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي"، نقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إرنا" عن بندبي قوله: "خلال الأيام القادمة سيبدأ دوام الموظفين والعمال عقب عطلة النوروز ولا يمكن أن نغلق مترو الأنفاق".

ويشمل القرار الذي اتخذته "لجنة مكافحة كورونا في طهران" وقف جميع خدمات مترو الأنفاق والحافلات في طهران وذلك بعد دعوة رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، لمسؤولي الدولة لاتخاذ قرارهم النهائي بشأن النقل العام في العاصمة.

وقال رفسنجاني في تغريدة عبر "تويتر" الجمعة، إن "النقل العام يجب أن يتوقف أو يقتصر على شبكة الطوارئ إذا قررنا السيطرة على تفشي الفيروس التاجي خطير".

وأكد أن نظام تكييف الهواء في مترو أنفاق طهران يوزع الهواء في دائرة مغلقة مما "يزيد من فرصة العدوى إذا كان أي شخص يحمل الفيروس على متن القطار".

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وبناءً على قرار اللجنة، سيتم حظر جميع وسائل النقل خارج طهران باستثناء المركبات التي تحمل الطعام والأدوية والسلع الاستهلاكية. ومع ذلك، ليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تطبيق قيود النقل العام الجديدة.

ودعا مسؤولو المرور والنقل في شيراز مركز محافظة فارس، إلى فرض قيود مماثلة في محاولة لإبطاء تفشي المرض.

وتفيد التقارير الواردة من إيران أن هناك ارتباكًا واسع النطاق بين المسؤولين وقوات الأمن والشرطة حول لوائح مراقبة السفر، ويعلن مسؤولون مختلفون عن استثناءات للقواعد لأسباب مختلفة.

وفي وقت سابق، قال نائب محافظ إن هناك حظرا على القيادة يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن في الوقت نفسه، أعلن قائد شرطة المرور الإيرانية أن حظر الوصول إلى جميع المدن الإيرانية لا ينطبق على المدن في محافظتي طهران وألبرز المجاورة لها.

ويأتي هذا مناقضا لقرار سابق كان يسمح فقط للسكان بدخول كل مقاطعة ومدينة بناءً على بطاقات الهوية الخاصة بهم، وتسجيل المركبات وتأمين السيارات.

في غضون ذلك، أفادت التقارير بفتح بوابة رسوم الطرق السريعة بين طهران وقم يوم الجمعة، بعد ما أغلقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أمام حركة المرور القادمة من طهران