أعداد مصابي كورونا في أمريكا تتجاوز 100 ألف مع نقص الإمدادات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 100 ألف حالة، وتوفي أكثر من 1600 شخص، في حين لجأ الأطباء والممرضات المنهكون إلى مواجهة النقص في الإمدادات الطبية بإخفاء ما يشح منها أو شرائه من السوق السوداء.

وطالب عاملون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بتوفير المزيد من الأدوات والمعدات الوقائية لمواكبة تزايد عدد المرضى، في حين صارت بعض المستشفيات في مدن نيويورك ونيو أورليانز وديترويت على شفا عدم القدرة على استيعاب المرضى مع تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس.

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ويشعر الأطباء بقلق بشكل خاص من نقص أجهزة التنفس والآلات التي تساعد المرضى على التنفس، وهي مطلوبة على نطاق واسع لأولئك الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد شديد العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة بنحو 18000 يوم الجمعة، وهي أعلى قفزة في يوم واحد، إلى أكثر من 103000. وتصدرت الولايات المتحدة العالم في حالات الإصابة بالفيروس منذ أن تخطى عدد الإصابات المعروفة حالات الإصابة في الصين وإيطاليا يوم الخميس.

وبحسب إحصاء ”رويترز“ المستند إلى البيانات الرسمية، لقي ما لا يقل عن 1634 شخصا حتفهم حتى مساء الجمعة الذي شهد أيضا زيادة يومية قياسية. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة السادسة في عدد الوفيات على مستوى بلد واحد جراء الإصابة بهذا المرض.

ومع ازدياد نقص الإمدادات الطبية الرئيسية، اضطر أطباء وممرضات إلى تولي الأمور بأيديهم.

وقال أطباء في منطقة نيويورك إنهم اضطروا إلى إعادة تدوير بعض المعدات الوقائية، بل واللجوء إلى موردي السوق السوداء.