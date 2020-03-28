بزي: لا يوجد تنسيق بين بري وباسيل في موضوع المغتربين لكن هناك تطابق بما طرحاه

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب على بزي، إلى أن "موضوع إعادة المغتربين مرتبط بحق هؤلاء الأشخهاص بالعودة إلى بلدهم".

ولفت بزي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا يوجد تنسيق بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، لكن هناك تطابق بين تغريدات باسيل وما طرحه بري، كذلك آراء سياسيين آخرين".

كما شدد بزي على أن "هناك مصلحة لبنانية تجاه اللبنانيين المغتربين في كل اصقاع الأرض المحاصرين بتفشي ​كورونا​ وبالأمراض وبعدم وجود ​تحويلات مالية​"، مؤكداً أنه "من الضروري إجراء الفحص لهؤلاء، لكن الاليات يتم الاتفاق عليها لاحقاً".