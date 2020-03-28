أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب على بزي، إلى أن "موضوع إعادة المغتربين مرتبط بحق هؤلاء الأشخهاص بالعودة إلى بلدهم".
ولفت بزي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا يوجد تنسيق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لكن هناك تطابق بين تغريدات باسيل وما طرحه بري، كذلك آراء سياسيين آخرين".
كما شدد بزي على أن "هناك مصلحة لبنانية تجاه اللبنانيين المغتربين في كل اصقاع الأرض المحاصرين بتفشي كورونا وبالأمراض وبعدم وجود تحويلات مالية"، مؤكداً أنه "من الضروري إجراء الفحص لهؤلاء، لكن الاليات يتم الاتفاق عليها لاحقاً".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: لا يوجد تنسيق بين بري وباسيل في موضوع المغتربين لكن هناك تطابق بما طرحاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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