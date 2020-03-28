جولة تفقدية للنائب انطوان حبشي في منطقة دير الاحمر

جال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​ على قرى وبلدات منطقة ​دير الأحمر​، متفقداً التدابير المتخذة على مداخل القرى والمعنية بالإرشاد والتوجيه والتوعية.

واطلع النائب حبشي من بعض أصحاب السوبر ماركت والمحلات التجارية على الإجراءات الوقائية في مؤسساتهم، داعياً الجميع إلى التزام الحجر المنزلي والتقيد بالتدابير المطلوبة للوقاية.

كما اطلع النائب حبشي من الفعاليات على أوضاع الأهالي المعيشية والحياتية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.