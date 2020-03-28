جميل السيد: الناس يرون حسان دياب رجلاً جدّياً ومخلصاً

أشار النائب جميل السيد، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى انه "قد لا ترى الطبقة السياسية في رئيس الحكومة حسّان دياب ندّاً لهم، وقد يرونه طارئاً غير مرغوب به في نادي الرؤساء، وقد يستخفّون به أن ليس عنده كغيره زعران شوارع ولصوص دولة، لكن الناس يرونه رجلاً جدّياً ومخلصاً وأنه ورث ممّن يتمرجلون عليه دولة منهارة ومنهوبة"، مضيفا: "لذلك، سياسة إستضعفوه فأكلوه، ما بتمشي".
وكان دياب أعلن أننا "مع العودة الآمنة لكل من يرغب من المغتربين اللبنانيين، بعدما نالت الاجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا الثقة في الداخل والخارج".
وشدد دياب على أن "هناك مسؤولية وطنية لحماية اللبنانيين في الخارج واحتضانهم وفق المعايير التي تحمي عائلاتهم ومجتمعاتهم".
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