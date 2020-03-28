أعلنت وكالة "رويترز" تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في إقليم لومبارديا الإيطالي.
كما لفتت الوكالة إلى أنه تم تسجيل 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم الإيطالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
بالتوازي، أودى فيروس كورونا بحياة 27989 على الأقل حول العالم، منذ بداية تفشيه في كانون الأول في الصين، حسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" بالاستناد إلى المصادر الرسمية السبت عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش.
وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة وإقليم. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 129100 شخص على الأقل حتى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": تسجيل 542 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.