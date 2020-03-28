"رويترز": تسجيل 542 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا الإيطالي

أعلنت وكالة "​رويترز​" تسجيل 542 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في إقليم لومبارديا الإيطالي.

كما لفتت الوكالة إلى أنه تم تسجيل 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم الإيطالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

بالتوازي، أودى فيروس كورونا بحياة 27989 على الأقل حول العالم، منذ بداية تفشيه في كانون الأول في ​الصين​، حسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" بالاستناد إلى المصادر الرسمية السبت عند ​الساعة​ 11 بتوقيت غرينتش.

وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة وإقليم. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى ​المستشفيات​. وتماثل إلى الشفاء 129100 شخص على الأقل حتى اليوم.