مسؤول أردني: سنباشر بإخلاء المتواجدين في الحجر الصحي بالبحر الميت وعمان

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ​الأردن​ي أمجد العضايلة، أنه "سيتم إخلاء المتواجدين في الحجر الصحي ب​البحر الميت​ وعمان، اعتباراً من الاثنين".

وشدد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، على أن "عملية الإخلاء ستتم وفق خطّة مدروسة، تعتمد على تاريخ بدء الحجر للجميع، والتأكّد من عدم إصابة أي منهم".

كما أفاد بأن "الوضع بشكل عام في الأردن تحت السيطرة"، شاكراً "المواطنين المتعاونين مع اجراءات الحظر، رغم وجود حالات مؤسفة شوهدت ليل أمس".

ولفت إلى أن "خرق ​حظر التجول​ خطر على الصحة، ويؤدي لإطالة الأزمة ومدة رفع حظر التجول"، مؤكدا أنه "تم توقيف موظف رسمي بعد تزويره أحد التصاريح وتسريبه وثائق رسمية تتيح خرق الحظر".

بالتوازي، أشار العضايلة إلى أنه "تم تخصيص حساب للأسر التي انقطع دخلها نتيجة حظر التجول ويقبل التبرعات النقدية وسيتم نشر رقمه عبر المنصات الرسمية للحكومة، كما تم اطلاق منصة "مونة" لإيصال السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة".