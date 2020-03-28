الصحة الاسرائيلية توقف تسليم المصابين بكورونا نتائج فحوصهم بعد سلسلة من الأخطاء

طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من مدراء صناديق المرضى، التوقف عن إبلاغ مصابي ​فيروس كورونا​ بنتائج فحصهم سلبية كانت أو إيجابية، حتى إشعار آخر، حيث تبين أنه تم إرسال نتائج خاطئة لعدة مرضى.

ولفتت الوزارة في بيان لها الى انه "بعد مشكلة في النظام المحوسب تم اكتشافها الليلة الماضية بشأن نقل المعلومات، فإن إعطاء أجوبة من المختبرات سيتأخر، والعمل جار لحل المشكلة".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إلى 3460، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 12، ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعد يوم من دخول الإجراءات المشددة الجديدة حيز التنفيذ".