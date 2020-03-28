وزارة التجارة المصرية توقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر بسبب كورونا

أعلنت وزارة التجارة المصرية، أن بلادها "ستوقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر، للحفاظ على الإمدادات المحلية وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا".
وشددت الوزارة، في بيان، على أن "هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 536 حالة، من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.
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