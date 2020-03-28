وزارة التجارة المصرية توقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر بسبب كورونا

أعلنت وزارة التجارة المصرية، أن بلادها "ستوقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر، للحفاظ على الإمدادات المحلية وسط مخاوف تتعلق بانتشار ​فيروس كورونا​".

وشددت الوزارة، في بيان، على أن "هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا".

من جهتها، أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ في وقت سابق، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 536 حالة، من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من ​مستشفى​ العزل، و30 حالة وفاة.