الصحة السويسرية: تسجيل 1052 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة العامة في سويسرا، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 235 شخصاً، عقب تسجيل 38 حالة وفاة جديدة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 13213 حالة، بعد تشخيص 1052 حالة إصابة جديدة.
من جهة أخرى، أفادت دراسة صادرة عن المعهد التقني الفيدرالي العالي في زيورخ، بأن أسرّة العناية المركزة في سويسرا ستنفد بحلول الثاني من نيسان المقبل، نتيجة سرعة الانتشار الحالية لوباء كورونا.
كما أوضحت الدراسة أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى ألف سرير إضافي لتغطية احتياجات البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار العدد الحالي للأسرة المتوفرة في وحدات العناية المركزة، والمقدر بـ 979 سرير، وعدد الوفيات الناجم عن مرض "كوفيد 19".
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