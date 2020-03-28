وفاة الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا عن 86 عاماً بعد اصابتها بفيروس كورونا

توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا الجمعة ب​فيروس كورونا​ المستجد عن عمر 86 عاما، لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ماريا من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.

وفي وقت سابق قررت ​الحكومة الإسبانية​ سحب 9000 من أجهزة الاختبار ​الصين​ية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا​ التي اشترتها مؤخراً، موضحةً أن "المعدات التي لا تتجاوز 30%، لا يمكن الوثوق في دقتها".