وفاة الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا عن 86 عاماً بعد اصابتها بفيروس كورونا

توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا الجمعة بفيروس كورونا المستجد عن عمر 86 عاما، لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.
وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ماريا من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.
وفي وقت سابق قررت الحكومة الإسبانية سحب 9000 من أجهزة الاختبار الصينية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا التي اشترتها مؤخراً، موضحةً أن "المعدات التي لا تتجاوز 30%، لا يمكن الوثوق في دقتها".
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