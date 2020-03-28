روسيا تقيّد الحركة عبر كامل حدودها

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موسكو: أعلنت السلطات الروسية السبت أنّ روسيا ستقيّد الحركة عبر كامل حدودها بدءاً من الإثنين لمكافحة تفشي كورونا المستجد. ووفقا لمرسوم حكومي، فإنّ روسيا "ستقيّد الحركة موقتاً" عبر كل معابرها الحدودية البرية، البحرية وعبر سككها الحديدية بدءاً من منتصف ليل الإثنين (الأحد الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش). مواضيع قد تهمك :

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