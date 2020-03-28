وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة تتخطى الألف

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لندن: تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق الحصيلة الرسمية الصادرة السبت التي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء في البلاد.

وأصبحت الحصيلة الإجمالية 1019 وفاة و17089 إصابة معلنة رسمياً.

ومن بين المصابين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، فيما عزل الوزير المكلف شؤون اسكتلندا أليستر جاك نفسه لسبعة أيام بعد أن ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص.

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ولمواجهة التفشي السريع للوباء، تسعى المملكة المتحدة لإيجاد آلاف الأسرّة للمصابين.

وتفرض بريطانيا على سكانها عزلا منزليا منذ مساء الإثنين ولمدة ثلاثة أسابيع.



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