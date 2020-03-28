بريطانيا تتجاوز عتبة الألف وفاة.. و17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 260 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة الألف شخص.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات بكورونا ارتفعت منذ أمس بشكل دراماتيكي من 759 إلى 1019 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 14543 إلى 17089.

وكان قد أعلن وزير بريطاني ، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي بعد تبين إصابته بفيروس كورونا، ليصبح بذلك ثالث مسؤول حكومي يصاب بالمرض بعد رئيس الوزراء ووزير الصحة.

وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، أليستر جاك، أنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض كوفيد- 19.

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كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، منوها انه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي.

وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن لديه أعراضه متوسطة من مرض كوفيد- 19وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.

وفي وقت سابق، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب هو الآخر بالفيروس ويمضي الأمير تشارلز فترة العزل الذاتي التي تبلغ مدة أسبوعين هو وزوجته في مقر إقامتهما في بيركهول في اسكتلندا.

وبحسب البيان الملكي فقد أجرى الأمير تشارلز الفحوصات المتعلقة بالإصابة بالفيروس في مقاطعة أبردينشير شمالي اسكتلندا وتم استيفاء المعايير المطلوبة للاختبار.