أول وفاة في صفوف رجال السلطة.. “كورونا” ينهي حياة “مقدم” بشيشاوة

علم “اليوم 24” من مصادر خاصة أن عون سلطة برتبة “مقدم”، بقيادة مجاط في شيشاوة، فارق الحياة، أمس الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إخضاعه للعزل الطبي، بأحد المراكز الصحية بشيشاوة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يلقى مصرعه أمس الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الصحية، قامت بإجراء الحجر الصحي لجميع المخالطين للهالك، إلى حين ظهور التحاليل المخبرية للأشخاص المشكوك في حالتهم.

من جهة أخرى، تأكد رسميا إصابة رجل سلطة برتبة قائد بمقاطعة المنارة بمراكش الخميس الماضي، بفيروس كورونا المستجد، والذي كان قد شارك في الحملات لفرض حالة الطوارئ مع عدد من رجال الأمن والقوات المساعدة.