الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عشرات الفلسطينيين، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، السبت، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها خمسة فلسطينيين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و20 إصابة من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وثلاث إصابات بسبب التدافع، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة التوانة جنوبي مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص خلال المواجهات، وفي هذا السياق، أوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت من القرية قصي خليل عيسى ربعي (24 عاما)، وشادي إياد حسين ربعي (23 عاما)، ووجدي جمال محمد عيسى ربعي (21 عاما).

يشار إلى أن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة يطا، هاجموا القرية ورشقوا الأهالي ورعاة الماشية بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

Advertisements

وعلى صلة، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، واعتُقل فتيان شقيقان، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إسلام (14 عاما)، وليث عبد الرحيم علي (13 عاما) من قرية كفر قدوم، عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية.

وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأكد شتيوي أن من بين المضابين مسنة ورضيعة. وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص تسعة خزانات مياه على أسطح المنازل ودمرتها.