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109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

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قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بمرض كوفيد-19 في تايلاند اليوم السبت إن تايلاند سجلت 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 وست وفيات.

وأضاف المتحدث أن أحدث حالة وفاة هي لمريض كان يعاني‭‭ ‬‬بالفعل من بعض المضاعفات الصحية.

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