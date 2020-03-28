مصر .. وقف تصدير البقوليات 3 أشهر بسبب ”كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة التجارة المصرية، اليوم السبت، إن مصر ستوقف تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسط مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار كورونا.