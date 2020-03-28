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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 1019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد عتبة الألف في بريطانيا، بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، حسب بيان رسمي اليوم السبت.
وقالت بريطانيا: إن 1019 شخصا توفوا بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس كورونا بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، بزيادة 260 شخصا في المجمل عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.
وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا 17089 حالة بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، مقارنة بعدد تم تصحيحه رسميا وبلغ 14543 يوم الجمعة.
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