شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد: نتمنى للأمير تشارلز الصحة والشفاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، "نتمنى للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة الصحة والشفاء العاجل".



واضاف في تغريدة تابعها "الخليج 365" - "ونتطلع لعودته في ممارسة حياته الطبيعية، قلوبنا معه ومع جميع المصابين في مقاومتهم فيروس "كورونا المستجد".

وبين أن "الإمارات تقف متضامنة الى جانب المملكة المتحدة في هذه الأوقات الصعبة".

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