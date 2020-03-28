الإمارات.. 63 إصابة جديدة بـ“كورونا“ وتمديد برنامج التعقيم حتى 5 أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتمديد برنامج التعقيم الوطني حتى السبت المقبل 5 نيسان/أبريل، حسب المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني.

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وقالت الحوسني في مؤتمر صحافي نقلته محطات تلفزيون محلية: ”كلنا ثقة بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبرفع نسبة الالتزام، والبقاء في المنزل خلال فترة“.

وتأتي خطة تعقيم الأماكن العامة في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وسيتم التنفيذ بين الساعة الثامنة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) والساعة السادسة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) كل يوم خلال هذه الفترة.

وبدأ ذلك في 26 مارس/آذار وكان في الأصل سينتهي في صباح 29 من الشهر نفسه.

إلى ذلك، تم رصد وتسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 8 مواطنين، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 55 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 468 حالة حتى الآن، في الوقت الذي سُجلت فيه حالتا وفاة.