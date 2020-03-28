منع دخول الإعلاميين إلى قاعة مجلس الأمة الكويتي بسبب ”كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - متابعاتخ

أعلنت إدارة الإعلام في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم السبت، منع دخول الإعلاميين إلى قاعة المجلس اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات الرسمية لتطويق فيروس كورونا (كوفيد 19).

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وقالت إدارة الإعلام في بيان: ”إنه سيتم منع دخول الإعلاميين من محررين ومراسلين ومصورين إلى مجلس الأمة اعتباراً من غد 29 الشهر الجاري، وذلك اتباعا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الخطوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا“.

وأوضح البيان ”أن الحضور الإعلامي سيقتصر على ثلاث وسائل إعلامية فقط، وهي تلفزيون المجلس وتلفزيون دولة الكويت وشبكة الدستور التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة“.

وكان لفيروس ”كورونا“ التأثير الواضح على اجتماعات مجلس الأمة التي جرى تعليقها، تجنباً لتأزيم الوضع الناجم عن الازدحام داخل القاعة.

وسبق أن عقد المجلس قبل عدة أيام جلسة بحضور رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء؛ لإقرار القوانين الطارئة المرتبطة بمواجهة فيروس ”كورونا“ الذي وصل عدد إصاباته في البلد الخليجي إلى 235 إصابة، بينهم وافدون.