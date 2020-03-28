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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أجواء غائمة ومغبرة غداً في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما بوجه عام مع أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً .
وتوقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.
وبحسب المركز فإن الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 30 – 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س أحياناً.
أما الخليج العربي فسيكون فيه الموج شديد الإضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 المد الثاني عند الساعة 03:52، وسيحدث الجزر الأول عند الساعة 09:50 الجزر الثاني عند الساعة 21:25 .
أما بحر عمان بحسب المركز، فسيكون من مضطرب إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 المد الثاني عند 00:08 والجزر الاول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:01.
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