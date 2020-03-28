ليبيا .. مقتل سفاح عفرين السورية خلال هجوم فاشل على مواقع الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي أن المرتزق السوري المعروف بـ"سفاح عفرين" قتل في هجوم فاشل لمرتزقة تركيا على مواقع الجيش الوطني .



وأوضح المركز، في بيان، أن الإرهابي مراد بولات "أحد مرتزقة تركيا في ليبيا" والمشهور بـ"سفاح عفرين" قتل الجمعة، إثر تصدي الجيش الوطني الليبي لهجوم شنته مليشيا مرتزقة أردوغان.

وأوضح البيان أنه تم إفشال هجوم المليشيات والمرتزقة على مواقع الجيش الليبي.

وأردف: "تم دحر المليشيات ونتج عن التصدي للهجوم خسائر كبيرة، من بينها هذا المرتزق الذي كان يقاتل في السابق بشمال اللاذقية السورية".

ويعرف المرتزق السوري بتومبا مراد واسمه الحقيقي مراد كانبولات باكي، ويبلغ من العمر 25 عاما ومن سكان مقاطعة "كازيمار" في مدينة كرشياكا - إزمير في تركيا.

ويتبع "سفاح عفرين" لفصيل الذئاب الرمادية الموالي لتركيا ويسمى أيضا "الشباب المثالي" ويعرف رسميا بـ"Ülkü Ocakları"، الذي يؤمن بالتفوق للعرق والشعب التركي واستعادة أمجاده وتاريخه، وهنا يقصد "العثمانية".

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وانخرطت المنظمة في عمليات إرهابية كبيرة منذ تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي.

وشارك المرتزق التركماني قبل وجوده في ليبيا بجبل التركمان بمحافظة اللاذقية في سوريا في مهام قتالية لصالح الحكومة التركية.

وقدم بولات إلى ليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وأُعلن مقتله من قبل على حسابات إلكترونية تركية في 26 مارس/آذار 2020.

وخلال الأيام الـ3 الماضية، احتدمت الاشتباكات بين الجيش الليبي والمليشيات بسبب اختراق الأخيرة للهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الاشتباكات جبهات واسعة على جميع محاور العاصمة ومحاور شرق مصراتة وأخرى شمال ترهونة.

كما تمكنت قوات الجيش الليبي، الأربعاء، من تحرير مدن رقدالين والجميل والعسة وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية، عقب التصدي لهجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية.