سمير جعجع: موقف الحكومة من قضية المغتربين مخز للغاية

اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في بيان، أن "موقف الحكومة اللبنانية حتى الساعة من المغتربين اللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم الأربعة والذين يريدون العودة بإلحاح إلى وطنهم الأم في هذا الظرف الصعب لهو مخزٍ للغاية، إذ كيف يمكن لحكومة عندها الحد الأدنى من الحس بالمسؤولية تجاه شعبها ان ترفض طلب عودة بعض أبنائها من الخارج تحت ضغط انتشار وباء "كورونا" وعدم وجود البنى التحتية اللازمة في كثير من دول الانتشار للحد من انتشار هذا الوباء او معالجة المرضى التي بطبيعة الحال ستبديّ مواطنيها على حساب كل مواطني الدول الأخرى، خصوصاً ان هؤلاء المنتشرين عبروا في أكثر من مناسبة عن استعدادهم لتحمل نفقات نقلهم وإقامتهم في الحجر الصحي الإجباري فور وصولهم الى لبنان".
وأشار إلى أن "الحكومة مطالبة باتخاذ قرار سريع جداً بتنظيم رحلات للراغبين من اللبنانيين في الانتشار بالعودة الى ديارهم في هذه الظروف الاستثنائية".
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