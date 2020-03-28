lbc: فحوص سريعة لكشف كورونا سترسل على متن طائرات لفحص المغتربين الراغبين بالعودة

أكدت مصادر حكومية لقناة الـ"lbci" أنّه "يتم العمل على تأمين فحوص سريعة لكشف ​فيروس كورونا​ وسترسل مع طواقم طبية على متن الطائرات التي ستتوجه لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة على أن يتم تأكيد نتائج الفحوص بفحص آخر في البلد الذي يتواجد فيه هؤلاء لضمان أن العائدين ليسوا مصابين بالفيروس".

ولفتت المصادر إلى أنّ "​الحكومة​ ستعمل أيضًا على تأمين سبل البقاء لمن يرغب منهم بعدم العودة حاليا علما أن ليس من رقم واضح حتى الساعة للراغبين بالعودة".