باسيل اتصل بفواز: لعودة من يرغب من المغتربين مهما كان وضعه

أعلن المكتب الاعلامي للرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ​عباس فواز​، في بيان، أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ اتصل به معربا "عن دعمه الكامل، وتبنيه لعودة من يرغب من المغتربين اللبنانيين من بلاد الاغتراب إلى وطنه لبنان، مهما كان وضعه الصحي والاجتماعي، لأن هذا حق من حقوقه المتوجبة على الدولة ومسؤوليها"، ومطالبا "الدولة باعطاء العناية اللازمة لأفراد الجاليات وتقديم الخدمات لهم كالمقيمين، وهم كانوا وسيبقون سندا لوطنهم في كل المحن التي يتعرض لها، فأقل الإيمان أن نلبي حق العودة الآمنة لمن يشاء منهم".

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