فادي يرق: يتم درس اقتراحات عدة بشأن الامتحانات والفصل الدراسي

أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي ​فادي يرق​، في حديث تلفزيوني، أنه يتم درس اقتراحات عدة بشأن الامتحانات والفصل الدراسي، موضحاً أنه لا قرار نهائي بعد لأن هذا الموضوع يرتبط بعدد كبير من التلاميذ وأي قرار على صعيد الوطن يجب أن يستند الى معطيات وأن يكون مهنياً بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وشدد يرق على أن ما يهم هو بقاء التلاميذ وأهاليهم بأمان في هذا الوقت، لافتاً إلى أن التعليم عن بعد هو مُكمل للتعليم في الصفوف لإبقاء التلاميذ ضمن جوّ تعليمي.