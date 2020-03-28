وحدات الجيش تستمر بتوزيع حصص غذائية على عدد من العائلات في طرابلس

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن "وحدات الجيش تستمر بتوزيع حصص غذائية على عدد من العائلات في ​مدينة طرابلس​، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري - المدني CIMIC".

ومساء أمس أعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ في بيان، أن وحدات الجيش المنتشرة في المناطق كافة نفّذت إجراءات استثنائية تطبيقاً لقرار حظر التجوّل من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ومتابعة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال.

وشدّدت قيادة الجيش على وجوب الإلتزام التام بتطبيق التعبئة العامة، ودعت المواطنين إلى التقيّد بالإجراءات والتعليمات لجهة البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلّا في ​حالات​ الضرورة القصوى، وعدم التجمّع لأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية.