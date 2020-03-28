حب الله: القرار بعودة اللبنانيين العالقين في الخارج اتُخذ والثلاثاء يُعلن عن الخطوات التنفيذية

أعلن وزير الصناعة ​عماد حب الله​ أنّ القرار بعودة اللبنانيين العالقين في الخارج قد اتخذ والثلاثاء سيتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية.

وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أن "الخطوة الأولى هي التأكد من الوضع الصحي لهؤلاء لاتخاذ كل إجراءات الحماية والوقاية، أما الذين تتبين إصابتهم بالفيروس فسيكون هناك تدابير أخرى تتعلق بهم وقد يكون منها معالجتهم حيث هم".

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".​​​​​​​

