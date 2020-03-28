جلسة للحكومة الثلاثاء المقبل مخصصة للبت بأوضاع المغتربين

يعقد ​مجلس الوزراء​ الثلاثاء المقبل، في ​السراي الحكومي​، جلسة عند الساعة الثانية من بعد الظهر، لبحث المستجدات الناتجة عن اعلان التعبئة العامة، والبحث في الأوضاع والاقتراحات المتعلقة بال​لبنان​يين الموجودين خارج لبنان في ظل أزمة كورونا، بالإضافة إلى تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أمل وزير الخارجية ناصيف حتي في حديث لقناة الـ"lbci" أن تتضح الثلاثاء كل التفاصيل المتعلقة بعودة اللبنانيين العالقين في الخارج.

وكان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قد أكد في تصريح له، أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنا الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا اذا بقيت ​الحكومة​ على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".