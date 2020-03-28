أمل وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ في حديث لقناة الـ"lbci" أن تتضح الثلاثاء كل التفاصيل المتعلقة بعودة اللبنانيين العالقين في الخارج. وفي وقت سابق أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في تصريح له، أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنا الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا اذا بقيت ​الحكومة​ على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حتي: نأمل أن تتضح الثلاثاء كل التفاصيل المتعلقة بعودة اللبنانيين العالقين في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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