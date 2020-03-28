البلمند: نجحنا في اختبار واستعمال خدمة Respondus  من أجل إجراء الامتحانات عبر الإنترنت

في إطار سعي ​جامعة البلمند​ الى تطوير واختبار العديد من المنصات التعليمية الرقمية بهدف إنقاذ ​العام الدراسي​ للطلاب والحفاظ على جودة التعليم ونزاهة الامتحانات في الوقت عينه، أعلنت الجامعة في بيان أنها نجحت منذ بداية شهر آذار في اختبار واستعمال خدمة Respondus من أجل إجراء الامتحانات عبر ​الإنترنت​.

هذا وقد تم دمج Respondus الآن بالكامل مع برنامج Moodle ، ومن المقرر إجراء الاختبار الأول الأسبوع المقبل. Respondus هو شركة رائدة في ابتداع حلول المراقبة الآلية للامتحانات التي تعتمد على المتصفح ، كاميرا الويب، والذكاء الصناعي لمنع الغش أثناء الامتحانات.

وتمنع خدمة المراقبة عبر الإنترنت ​الطلاب​ من ولوج البرامج والتطبيقات، وتصفح الإنترنت، والطباعة، والنسخ، واستخدام برامج المراسلة الفورية حتى الانتهاء من الاختبار. هذا يضمن أن الطلاب يمكنهم فقط الوصول إلى الموارد التي تم السماح باستخدامها من قبل أساتذتهم.

كما قام مركز نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في ​كلية الهندسة​ في جامعة البلمند، بتصميم نهجًا مبتكرًا لتتبع الموقع الجغرافي للطلاب الخاضعين للامتحان. يضمن هذا النظام المبتكر تتبع موقع الطلاب الجغرافي بشكل مباشر أثناء خضوعهم للامتحان. يعتبر هذا النهج المبتكر نهجًا رائدًا، تنفرد به جامعة البلمند، والذي سيضمن أعلى معايير الجودة والنزاهة في الاختبارات عن بعد. إن كافة الجهود في هذا الإطار تنطلق من توجيهات رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق الذي يترأس خلية ​الأزمة​ التي أنشأتها الجامعة لتعنى بمختلف أوجه أزمة ​كورونا​ وانعكاساتها.

وأكد نائب الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد كلية الهندسة البروفيسور رامي عبود أن الجامعة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم طلابها وأساتذتها في محاولة لإنقاذ الفصل الدراسي. كما شدد على الاستمرار في توفير جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة في هذه الظروف الصعبة.

