الخليل دعا دياب لتجاوز كل المعوّقات لتأمين عودة جميع من يرغب من المغتربين الى وطنهم

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ رئيس الحكومة ​حسان دياب​ الى تجاوز كل المعوّقات الإدارية والبيروقراطية لتأمين عودة جميع من يرغب من المغتربين واللبنانيين خارج لبنان الى وطنهم .

ونبّه الخليل الى خطورة الموقف الرسمي الذي عبرت عنه بعض الأوساط ، والذي يحرُم المغتربين من مواطنيتهم وحقهم المقدس في العودة الى وطنهم .

وفي كلمة له خلال تسليمه مواد و​معدات طبية​ ووقائية للصليب الأحمر اللبناني في ​حاصبيا​، أثنى الخليل على موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه برّي​ بتعليق مشاركة الكتلة في الحكومة اذا ما بقي موقف الحكومة على ما هو عليه.

كما نوّه الخليل بالتزام أبناء منطقة حاصبيا بالاجراءات المطلوبة وكشف عن مشروع تجهيز مستشفى حاصبيا بالمعدات المختبرية الكاملة ليصبح مؤهلاً للفحص وتبيان النتائج والمعالجة في المستشفى إذ اضطرينا الى ذلك .

وأوضح الخليل أنه في خلال المرحلة الانتقالية والى حين تجهيز المستشفى فسوف يتم اعتماد خطة انتقالية للتعامل مع الحالات المحتملة من خلال اخذ العينات ونقلها بواسطة ​الصليب الأحمر​ الى بيروت أو الى الأمكنة التي تحددها ​وزارة الصحة​ .