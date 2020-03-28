المنار: لا جلسة استثنائية لمجلس الوزراء

أكدت قناة "المنار" أن لا جلسة استثنائية ل​مجلس الوزراء​، في حين كانت بعض المعلومات عن عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة حسن دياب في السراي الحكومي.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".