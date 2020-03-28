سفيرة لبنان بايطاليا: لم يسجل حتى الساعة اصابات بفيروس كورونا بين اللبنانيين

طمأنت سفيرة لبنان في ​ايطاليا​ ميرا ضاهر أنه "لم يسجل حتى الساعة اصابات ب​فيروس كورونا​ بين اللبنانيين في ايطاليا، وأكبر عدد من الطلاب اللبنانيين والأطباء موجود في الشمال".

وفي حديث تلفزيوني، شددت ضاهر على ان "​الدولة اللبنانية​ تعمل على إعادة من يرغب بالعودة من اللبنانيين"، مشيرة الى ان "

الطاقم الطبي اللبناني وضع نفسه تحت تصرف الجهات الطبية الإيطالية".

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".