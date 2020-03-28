وديع الخازن أثنى على موقف بري الذي طالب فيه بعودة المحتجزين في الخارج

أثنى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في تصريح له، على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب فيه بعودة اللبنانيين المحتجزين في الخارج، ومن بينهم طلاب لم يتلقوا تحويلات مالية من ذويهم.
واعتبر أنه إذا كان قرار الحكومة بمنْع الرحلات الجوية من وإلى لبنان ضروري للحدّ من تفشّي حالات الكورونا القادمة من الخارج، فإننا نرى أنه من حق اللبنانيين أيضاً أن يعودوا، ومسؤولية الدولة أن تستقبلهم وتجرى لهم في حرم المطار الفحوصات المخبرية اللازمة للكشف على حالاتهم الصحية، ومن ثمّ تلزمهم بالحجر أسبوعين تحت رقابتها المباشرة".
وتلافياً لدخولنا في أزمة حكومية مع هذه الظروف البالغة الخطورة التي يمرّ بها لبنان والعالم، وبعدما هدّد بري بتعليق مشاركة ممثلَيه في الحكومة، أهاب بالمعنيين في السلطة أن يستعجلوا مخرج إنقاذي يؤمن عودة اللبنانيين العالقين في الخارج آخذين بعين الإعتبار الشروط الصحية المطلوبة، بدءاً من فصل المصابين عن المتعافين.
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