علي حسن خليل: لا تهاون بحق المغترب بالعودة إلى الوطن

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن "لبنان كما حكومته، لن يستطيع العيش بجناح واحد"، لافتاً إلى أن "لبنان يحيا بجناحيه؛ المقيم والمغترب، ولا تهاون بحقهم بالعودة إلى الوطن".
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن أنه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا في الحكومة".
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