محافظ طهران: طرحنا موضوع تعطيل وسائل المواصلات لمواجهة كورونا وتم رفضه

نفى محافظ العاصمة ال​إيران​ية ​طهران​ انوشيروان محسني، "تعطيل كافة وسائل المواصلات ومترو العاصمة"، مؤكداً أن "الموضوع تم طرحه خلال جلسة اللجنة الوطنية لكافحة ​كورونا​ وتم رفضه".

وشدد مسني على "الالتزام بخطة التباعد الإجتماعي التي قدمتها ​وزارة الصحة​ الإيرانية"، لافتاً إلى أنه "سيتم فرض قيود على خروج الإيرانيين من منازلهم يوم 3 نيسان، وهو يوم يوافق يوم الطبيعة في إيران، حيث اعتاد الإيرانيون على احياءه خارج منازلهم في ​الحدائق العامة​".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخص،ا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلا الـ 24 ساعة الماضية، في حين بلغت الإصابات 35 ألف 408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

وأفادت الوزارة بأن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، في حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.