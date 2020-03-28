السلطات البريطانية: تسجيل 260 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية "ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة المتحدة، إلى 1019 حالة، بعد تسجيل 260 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأكدت الوزارة أن "حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفعت منذ أمس من 14543 إلى 17089 حالة، بعد تسجيل 2546 إصابة جديدة بالفيروس.
بالتوازي، أقرت الحكومة البريطانية خطة لاستخدام اختبارات منزلية لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد شرائها 3.5 مليون جهاز اختبار يفحص ما إذا كان الشخص مصاباً بالفيروس في غضون 15 دقيقة فقط، لافتةً إلى أنها "ستطلب ملايين الأجهزة الإضافية".
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