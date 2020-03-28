السلطات الإسبانية تسحب 9000 جهاز اختبار صيني لعدم الوثوق في نتائجها

قررت الحكومة الإسبانية سحب 9000 من أجهزة الاختبار الصينية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا التي اشترتها مؤخراً، موضحةً أن "المعدات التي لا تتجاوز 30%، لا يمكن الوثوق في دقتها".
من جهتها، نقلت بعض وسائل الإعلام تأكيد الصين أن "تلك الأطقم قد تم تصنيعها من قبل شركة غير مرخصة لديها، وليست مسجلة ضمن قائمة الشركات المصنعة المعتمدة".
وكانت مدريد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها ستنفق 432 مليون يورو على أدوات التشخيص والأقنعة وغيرها من اللوازم المرتبطة بالوقاية من مرض "كوفيد 19".
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