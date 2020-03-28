الصحة السنغافورية تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، تسجيلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 802 حالة.
وكانت السلطات في سنغافورة أعلنت مطلع الأسبوع الحالي، عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنهما تعودان لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى
من جهته، لفت وزير الصحة السنغافوري جان كيم يونغ، حلال حديث صحفي، إلى أنه يعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع بسبب الفيروس، "لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".
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