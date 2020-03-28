ترامب أمر باستدعاء قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

أصدر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمرا باستدعاء قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة ​فيروس كورونا​.

وفي وقت سابق اعلن ​البيت الأبيض​ إن ترامب​ وقع أمرا تنفيذيا يفوض وزيري ​الأمن الداخلي​ والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في ​الجيش الاميركي​ و​خفر السواحل​ للخدمة.

وبموجب القرار، تم تفويض الوزيرين بإصدار أمر استدعاء لجنود الاحتياط من الجيش والبحرية وسلاح الجو وخفر السواحل للخدمة لمدة تصل إلى سنتين "بعدد لا يتجاوز مليون فرد في الخدمة في أي وقت".

وتسخر ​الولايات المتحدة الاميركية​ كافة إمكاناتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا السريع في البلاد، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ 100 ألف حالة مؤخرا.