السلطات البلجيكية: تسجيل 1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات البلجيكية تسجيل 64 وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 9134 شخصاً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 353 حالة.
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس، في وقت سابق، "ضرورة تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد والتي إتخذتها الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لمدة أسبوعين حتى 19 نيسان، مع إحتمالية التمديد مرة ثالثة حتى 3 أيار".
وشددت ويلميس على أنه "يتم تقييم الوضع بشكل مستمر"، موضحةً أن "المؤشرات تظهر تباطؤًا في الإنتشار المتسارع للوباء، ولكن بالنسبة للعلماء ، من السابق لأوانه القول بأن الوباء تحت السيطرة، وبالتالي فمن السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة".
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